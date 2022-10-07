Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de sıcaklıkların 5 ile 7 derece azalarak mevsim normallerine, yer yer ise normallerinin altına ineceğini bildirdi.

SICAKLIK YER EYR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yaptığımız son değerlendirmelere göre; Bölgemiz bu geceden itibaren itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Yağışların bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalarak mevsim normallerine, yer yer mevsim normallerinin altına inmesi beklenmektedir. Rüzgarların önceleri güneyli, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel riskler ise ani sel, su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalardır” denildi.

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