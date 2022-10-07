Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarına toplam 1200 personel alımı yapılacak. Yurt yönetim personeli olarak alınacak adaylar için başvurular 10 Ekim’de başlayacak. İlanın ilk detayları ortaya çıkarken KPSS şartı olup olmadığı merak ediliyor Peki; GSB KYK 1200 personel alımı başvuru şartları neler olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, " Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacağız" açıklamasında bulundu.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet memurları için verilen genel şartların sunulması bekleniyor. Bu şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

KPSS ŞARTI OLACAK MI?

Yurt yönetim personeli alımı için KPSS şartı aranması bekleniyor. Yönetici alımı olacağı için tahminlere göre adayların KPSSP3 puan türünden puanlarının bulunması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili gelmiş net bir açıklama yok.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

GSB yurt yönetim personeli alımında başvuru tarihleri 10-14 Ekim olacak. Başvurular online sistem üzerinden yapılabilecek.