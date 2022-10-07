Türkiye Gazetesi

Çevremizi temiz tutmak ve kirletmemek insani sorumlulkarımızdan biridir. Kimi zaman bu durumun aksini yapan oluyor ve çevreye ciddi anlamda zararlar veriliyor. Buna verilebilecek en iyi örneklerden biri de İzmir'de yaşandı. Bir tesis atık suları dereye döktü ve çevreye zarar verdi ama ihbar edildiler.

Ilıpınar Mahallesi'ndeki kuru dere yatağında kötü koku yayan siyah renkli atık su bulunduğu ihbarı üzerine İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri bölgeye hareket etti.

REKOR PARA CEZASI

Yapılan incelemede atığın, yaklaşık 500 metre uzaktaki bir tesisten boru yardımıyla aktarıldığı tespit edildi. Tesise, Çevre Kanunu kapsamında "Atık suları öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf etmek" suçundan 131 bin 516 liralık ceza uygulandı.

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