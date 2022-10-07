Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı. Bahçeli, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hazreti Muhammed aleyhisselamın, miladi 571 yılında dünyaya teşrif buyurarak beşeriyetin ufkunda ilahi vahyin sıcaklığıyla bir çığır açtığını ifade etti.

Hazreti Muhammed'in, cehaletin, putperestliğin, zulmün hakim olduğu bir dönemde akıl, ahlak, adalet, hoşgörü, merhamet ve hidayet çağrısıyla İslam'ın meşalesini yaktığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: İki cihan serveri Efendimiz hakkın ve hakikatin tebliğiyle çorak gönülleri yeşertti, solmuş umutları yükseltti, sıkılı yumrukları araladı, barış ve kardeşliğe vurulan kilitleri açtı. Rahmet sıcaklığıyla insanlığı kucakladı, karanlıkları çağlar üstü mesajlarıyla aydınlattı.

Hazreti Peygamber'in yeryüzünü şereflendirmesinin 1451. yıl dönümünde idrak ettiğimiz Mevlid Kandili'mizin aziz Türk milletine, Türk-İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, saadet, selamet ve esenlik nasip etmesini niyaz ediyor, dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun diyorum.

Son dakika haberi... MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına tepki: Çözülmüş meseleyi istismar etmesin MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili "'TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan MHP Lideri, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına sert tepki göstererek "Başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Bu çözülmüş bir meseledir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Bir saat süren görüşmede ekonomideki durum, iç ve dış gelişmeler ile Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı ele alındı.