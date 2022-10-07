Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri kandil gecesi de can yaktı. Biri çocuk, 2 Filistinli öldürüldü. Olay, Ramallah'ın kuzeyindeki el-Mezraatül Garbiyye köyünde fanatik Yahudi yerleşimcilerle bölge sakini Filistinliler'in birbirlerine girmeleriyle başladı. Bölgeye sevk edilen İsrail askerleri, kavgaya müdahalede bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre Mehdi Ledadive adlı genç, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİNİ ENGELLEDİLER

Sosyal medyaya yayılan ve tepki çeken görüntülerde, İsrail askerlerinin, sedye üzerinde yaralı haldeki Ledadive’yi hastaneye kaldırmak isteyen sağlık görevlileri ilie ilistinli sivillere müdahale ettiği, onları engellediği görüldü.

UTANÇ DUVARI'NDA UTANÇ...

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya şehrinde Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında, 14 yaşındaki Filistinli Adil İbrahim Davud’un da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı kaydedildi. Başından gerçek mermiyle vurulan çocuki kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İsrailliler, Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi kasıtlı vurmuş Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 4 ay önce öldürüldü. İngiltere ve Filistin, olayın aslını araştırdı ve gazetecinin İsrail askerleri tarafından kasıtlı bir şekilde vurulduğunu ortaya çıkardı.

İsrail'in Filistin zulmü bitmiyor! Batı Şeria'da iki Filistinli öldürüldü İsrail askerleri Batı Şeria'da zulmünü sürdürürken ateş açtı. Açılan ateş sonucu Batı Şeria'da iki Filistinli hayatını kaybetti.