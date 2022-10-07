Türkiye Gazetesi

Çekya'nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Konseyi Gayriresmi toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yaptığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenlemişti. Erdoğan, Yunan bir gazetecinin "‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dediğinizde Yunanistan’a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusuna "Konuyu anlamışsın. Bu durum sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız bu olur. Yani 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Herkes bunu böyle bilsin" şeklinde karşılık vermişti.

Miçotakis'in 'göçmenleri itmiyoruz' yalanına görüntülü cevap! Canlı yayında rezil oldu Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, CNN canlı yayınına katılarak göçmenler konusunda yine Türkiye’yi suçladı. Miçotakis, Ege ve Akdeniz konularında ülkesini haklı çıkmaya çalıştığı sırada canlı yayın sırasında hiç beklemediği anlarla karşılaştı.

"ÇEVİRDEN ANLADIKLARIM MUĞLAK"

Erdoğan'ın bu sözleri, bu akşam da konunun muhatabı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e soruldu. Avrupa Konseyi Gayriresmi toplantısının ardından konuşan Yunan Başbakan "Çeviriden duyduklarım muğlak. Ben iyi olanı tercih edeceğim. Türkiye'nin başka hiçbir ülkenin ulusal egemenliğine dair bir düşüncesi olmadığı kısmını seçiyorum. Ülkemizin doğu Ege'deki adalara ilişkin ulusal egemenliğini sorgulamaya yönelik bu kabul edilemez söylemin son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Miçotakis, ABD'li heyete Türkiye'yi şikayet etti Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyet ile görüşen Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etti.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Kiryakos Miçotakis, Türkiye’ye yönelik yaptırımların masada olup olmadığı sorusuna ise "Türkiye, bazı kırmızı çizgileri aşması durumunda Avrupa Konseyi'nin bir karar çerçevesi var. Umarım yaptırımları uygulamak zorunda kalmayız" şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül, Miçotakis'e çattı: Ülkende darbe olduğunda baban Türkiye'ye sığındı Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başkanı Kiriakos Miçotakis'i hedef aldı. Sarıgül"Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Amerika sana çok uzak Türkiye ise çok yakın. Sayın Miçotakis senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı" dedi.