Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, CHP liderinin “başörtüsü” çıkışı ile ilgili şunları kaydetti: Aslında Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı bu tez, siyaseti ne kadar bilmediğini, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor. Bir defa ortada şu anda yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok ki. Sen dürüstsen o zaman gel bunu anayasaya alalım ki bundan sonra kimse bu işin üzerinde oynayamasın. Hemen ne yaptılar? Onun malum bir adamı var. ‘Desteklemeyeceğiz’ dedi. Öyle de olsa şu anda ben çalışmayı başlattım. Devlet Bey ile de görüştüm bu konuyu. İnşallah bu işi hemen Meclis’e sunalım. Tabii ne olarak sunacağız? Anayasa değişikliği olarak.

> “Sadece başörtüsü değil, aile kurumunun korunmasını da kapsamasını ifade etmiştiniz. Nasıl bir Anayasa düzenlemesi öngörüyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT’ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim.”

> “Sizin hem başörtüsü hem aileyle ilgili düzenleme yapma kararınız eğer önceden varsa, bu karar Kılıçdaroğlu’na ulaşmış olabilir mi?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

Başörtüsüyle alakalı herhangi bir şey yoktu. Niye? Çünkü bizim böyle bir problemimiz yoktu. Çözmüşüz bunu. Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santrforlukla geçtiğini. Artık Allah’ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti.’

İHA’LARLA DONATTIK

“Karpaz’a bir Türk üssünden bahsediliyordu. Dedeağaç’a alternatif olacak şekilde. Türk üssü hazırlığımız var mı?” sorusu üzerine Erdoğan “Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA’ları, SİHA’ları Kuzey Kıbrıs’a yerleştirdik. Bu söylediğiniz yerle ilgili benzer şeyler olabilir. Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan sağlama almamız lazım” ifadelerini kullandı.

ABD’YE SEÇİMİ KAZANIP GİTTİM

Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti: (Erdoğan da 2002 seçimlerinden önce gidip Amerika’da görüştü) iddiası: Onlar beni iyi takip etmiyorlar. Biz, bir defa ilk seçimi yaptığımızda ve bu seçimden de açık ara büyük bir başarıyla birinci parti olarak çıktıktan sonra gitmiştik. Ben o zaman bir Avrupa seyahati yaptım, Chirac’la, Schröder’le, Juncker’le görüştüm. Bir de Amerika’ya gittim. Ben Bay Kemal’i de hiç önemsemiyorum, gidebilir. Yani onun bu derdi bizi niye ilgilendirsin?

YUNAN BASINI PANİKLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Prag’da bir Yunan gazetecinin “Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz?” sorusuna “Yani konuyu anlamışsın aslında” diyerek cevap vermişti. Erdoğan’ın bu sözleri, Yunanistan basınının bir numaralı gündemi hâline geldi. Ethnos gazetesi haberinde “Yunanistan, Erdoğan tarafından Avrupa topraklarından da tehdit edildi” denildi. ERT Televizyonu, Erdoğan’ın, Yunan hükûmetiyle görüşecek hiçbir şeyi olmadığını söylediği aktarıldı. Haberde “Erdoğan, Atina’nın Ankara’nın ‘bir gece ansızın gelebiliriz” mesajını anladığını söyledi” denildi.

Kathimerini gazetesi de Prag’da Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı tutuma vurgu yaptı. Gazete, Erdoğan’ın “bir gece ansızın gelebiliriz’. Bunu böyle bilmeleri, böyle anlamaları gerekir. Öyle de anladılar” sözlerine yer verdi.

LGBT dayatmasına protestolar her bölgeye yayılacak Sivil toplum kuruluşları ve ailelerin, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu önderliğinde, LGBT örgütlerinin eş cinsellik dayatmasına karşı buluşması büyük yankı uyandırdı. Protestoların dalga dalga her bölgeye yayılacağı öğrenildi.

Erdoğan Prag dönüşü Anayasa değişikliğinin detaylarını açıkladı: LGBT önlemi de olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHPLideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına yönelik de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini." diyerek esprili bir gönderme yaptı. Anayasa değişikliğinin içeriğine dair detay da veren Erdoğan, LGBT önleminin de içerikte olacağını belirtti.