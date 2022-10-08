Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik hem yurt içinde hem de sınır ötesinde düzenlenen harekatlarla yurdu adeta kalkan gibi koruyor. Mehmetçik bu kez uzak diyarları koruma görevini üstlendi. Katar'ın ev sahipliğini yapacağaı 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda koruma görevi ise Türk Silahlı Kuvvetlerine verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

RESMİ GAZETE'DE DE YAYIMLANDI

Mecliste kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

TSK'nın Katar'daki Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı çerçevesinde görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'den geçti.

TSK'nın Katar görevi: Mehmetçik "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na" destek verecek Katar’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası için Türk polisinin yanı sıra Mehmetçik de görev alacak. TBMM’de kabul edilmesi beklenen tezkere ile Türk askeri Kara ve Deniz unsurlarıyla "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na" destek verecek.

Türkiye’nin ilk lityum iyon pil fabrikası TSK’nın gücüne güç katıyor! Savunma sanayide Türkiye’nin hızlı ve istikrarlı yükselişi devam ediyor. Tanklar, silahlar, insansız hava araçları peş peşe Türk ordusunun envanterine girerken askeri cihazlarda kullanılan pillerin üretimi Mehmetçik’in gücüne güç katıyor.