Türkiye Gazetesi

Hain ve bölücü terör örgütleri ile mücadele devam ederken teröristlerin saklandıkları inler başlarına yıkılıyor. Terörü ülke gündeminden silmekte kararlı olan kahraman Mehmetçik hem yurt içinde hem de sınır ötesinde operasyonlara devam ediyor ve hain teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Geçtiğimiz saatlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bunun ardından bir haberde Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinden geldi. Taciz ateşi açan hain teröristler etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

Son dakika: MİT'ten sınır ötesinde operasyon: 6 terörist öldürüldü Son dakika haberine göre; MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Irak/Gare'de 3 ve Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı'nda PKK'ya darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı'nda Mehmetçik PKK'nın nefesini kesti! 18 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK'lı 18 teröristin kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.