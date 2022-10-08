Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu ve tartışmalara neden olan 'başörtüsü kanun teklifi' Meclis'e sunuldu. Bazı milletvekilleri konunun MYK ve Parti Meclisi’nde görüşülmemesinden rahatsız olurken, bazı milletvekilleri de 'Gerek yoktu' yorumunu yaptı, CHP ikiye bölündü.

Konuyla ilgili bir değerlendirme de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan geldi. ADD Genel Başkanı Bozkurt, 32 yıl önce bombalı saldırıda ölen Bahriye Üçok'u anma programında 'başörtüsü' kanun teklifine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu, "Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın" sözleriyle CHP liderine yüklendi.

"ÇIKAR DA GÖRELİM"

"Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var" diyen Başkan Bozkurt, “Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum" diye konuştu.

"BÖYLE BİR GÜVENCEYE GEREKSİNİM YOK"

"Şimdi böyle bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu önerisi ve sunulan yasa teklifinin ben anayasayla uyumlu olduğunu düşünmüyorum" diyen Bozkurt, "Böyle bir şeyin anayasa haline getirilmesi çok daha vahimdir. Çünkü anayasamızda zaten güvence altındadır. Böyle bir güvenceye gereksinim de yok. Dolayısıyla bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım. Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini bütün kurallarıyla işletirsek kimsenin yok başını örttüm yok başını açtım diye endişe etmesine gerek olmaz” ifadelerini kullandı.

Akşener'den AK Parti'nin başörtüsüne anayasal çözüm önerisine cevap: Önce teklifi görelim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine ilişkin yaptığı açıklamada; 'Biz hiçbir vatandaşımızın mağduriyetini istemeyiz, buna izin vermeyiz. Ama hazırlanacak teklifi bir görelim. Teklif nedir ona göre hareket ederiz." dedi

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