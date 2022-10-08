Türkiye Gazetesi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Bakan Soylu, şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, "Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum. Dünyada bundan daha büyük bir şeref yoktur. Peygamber Efendimize komşu olmak, Cenab-ı Allah'ın cennetiyle, cemaliyle müşerref olmak. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Daha büyük bir onur yoktur. Evet ateş düştüğü yeri yakar, doğru ama bu sınavın da böyle kendine ait bir mükafatı var" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıkladı! 8 ilçede yabancılara ikamet izni kapandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nda Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, İstanbul'da 8 ilçede yabancılara ikamet izninin kapandığını da duyurdu.

'Kırsalda 120'nin altında terörist kaldı' Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Annelerini getirip megafonlarla çağrı yaptırıyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar... Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.

Bakan Soylu'dan taksicilere yönelik önemli açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.