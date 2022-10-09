Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı MERNİS kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre, okul öncesinde 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 93,78’e, ilkokulda yüzde 99,63’e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44’e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06’ya yükseldi.

Okullarda arma vurgunu! Okullarda armalı soygun sürüyor. Çoğu okul, öğrencileri hâlâ tek tip kıyafete hapsetmenin hesabını yapıyor. Piyasadan yaklaşık 50 liraya alınabilen tişört, arma eklendikten sonra ‘özel noktalarda’ ortalama 250 TL’ye satılıyor.

Okulda arı paniği: 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı, eğitime 1 gün ara verildi Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda ağaçta bulunan yaban arıların kovanına sopa sokan öğrencilere arı saldırdı. 15 öğrenci hastaneye kaldırılırken eğitime 1 gün ara verildi.

Bakan Yanık'tan 'anaokulu desteği' açıklaması: Bu ayın ikinci haftası başlayacak Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin gelecek hafta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Anaokulu desteğinin ilk kez yapılacağını belirten Bakan Yanık, "Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.