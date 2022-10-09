Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı Lice- Bayırlı- Koçmarin) Şehit J.Uzm.Çvş. Ali Şirin Operasyonu” başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan [650 personel, (41) operasyonel tim] görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Bayırlı- Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirilirken; (1) adet EYP düzeneği, (10) bin kök kenevir bitkisi, (415) bin kök skunk bitkisi, (3000) kg. toz esrar, (470) kg. kubar esrar, terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Ayrıca çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Soylu, yaptığı paylaşımda "Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerini kullandı.