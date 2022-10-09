Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal meyda hesabından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.

Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması

Kahraman Jandarmalarımız teröre ağır darbe vurdu! Bir ayda 73 teröristi etkisiz hale getirdi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 73 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan operasyonlarda hain terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda teröre geçit yok! 6 terörist etkisiz Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı'nda teröre geçit yok! 6 terörist etkisiz Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.