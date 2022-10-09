Türkiye Gazetesi

Yangın, Pendik Esenler Mahallesi sanayi bölgesinde bulunan bir atık geri dönüşüm fabrikasında saat 13.00 sıralarında çıktı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın paniğe neden olurken, mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saat içinde söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yangının ardından korkunç gerçek ortaya çıktı: 17 yaşındaki Büşra cinayete kurban gitmiş Gebze’de bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki Büşra’nın cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından cinayet şüphesi üzerine harekete geçti. Hayatını kaybeden genç kızı annesinin eski erkek arkadaşının öldürdüğü, katil zanlısının delilleri karartmak için de yangın çıkarttığı belirlendi

Kocaeli'nde bir dairede çıkan yangında 17 yaşındaki kızın cesedi bulundu! Kocaeli'nde bir dairede yangın çıktı. Müdahaleye giden ekipler 17 yaşındaki kızın cesedini buldu. Durumdan şüphelenen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'deki bahçe yangını bir kişiyi canından etti Mersin'de temizlik sonrası yakılan ateş çalılık alana sıçradı. Bahçesini yanarken gören yaşlı adam kalp krizi geçirip öldü.