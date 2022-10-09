Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu ve ardından Meclis'e sunduğu 'başörtüsü kanun teklifi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre Bakan Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelinirken, Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi.

BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Başörtüsü çıkışı Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti: Oy için türbana özgürlük veremezsin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, "Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın" ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'ndan dikkaç çeken başörtüsü açıklaması: Sorunu iktidar değişikliğinde tekrar hortlayabilir Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, olası bir iktidar değişiminde başörtüsü sorununun yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Davutoğlu, bu sebeple yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine dikkat çekti.