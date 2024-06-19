Adana Adliyesinde skandal! Rüşvet, uyuşturucu partisi, yasak aşk, tehdit... Kadın hâkim her suça karışmış

Adana Adliyesinde görev yapan kadın hâkimin yaptıkları şoke etti. Hâkimin, rüşvet karşılığı beraat kararı verdiği, adliyede diğer yargı mensupları ile uyuşturucu partileri yaptığı iddia edildi.

Adana Adliyesinde görev yapan hâkim Gül A, 2019 yılında oturduğu sitenin yöneticisi Ş.L. ile yasak aşk yaşamaya başladı. Evli ve 20 yaşında oğlu olan kadın hâkim, Ş.L. ile birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Ş.L. geçen yıl sevgilisinin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine 4 sene süren birlikteliklerini sona erdirdi. Ancak kadın hâkim peşini bırakmadı.Galericiler sitesinde bir işyerine giden Ş.L'yi karşılayan iki kişi "Sende hâkim hanımın videoları varmış, bunların sil. Öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bu tehdit sonrası Ş.L. hakim hakkında şikayetçi oldu. Ardından da Gül A. hakkındaki gerçekler de ortaya çıktı.

500 MİLYON TL RÜŞVET

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi soruşturma izni verdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde Gül A'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde 'Akaryakıt kaçakçılığı'ndan yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon TL rüşvet aldığı iddiaları olduğu öğrenildi.

ADLİYEDE UYUŞTURUCU PARTİSİ

Kadın hakim hakkındaki suçlamalar bununla da sınırlı değil. Gül A'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin ettiği ve bunları içtiği ileri sürüldü. Gül A'nın Adana Adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ile birlikte içki içtiği aktarıldı. Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan metanfetamin olarak bilinen uyuşturuyucu çıkarttığı ve hep birlikte kullanıp parti yaptıkları belirtildi.

EDİRNE'DE DE RAHAT DURMAMIŞ

Gül A'nın daha önce Edirne'de görev yaparken de birçok suça karıştığı tespit edildi. Hatta kadın hakimin bir gün Ş.L'ye "Benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım. Orada hakkımda rüşvet iddiaları olduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Beni bu suçlamalardan kurtarmanı, dosyalarımı kapattırmanı ve o kişilerden beni korumanı istiyorum" dediği öğrenildi.