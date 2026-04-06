Adana’da 22 yaşında hayatını kaybeden polisin mezarındaki biblolar çalındı, mezarı dağıtıldı. Polisin annesi çirkin saldırıya “Mezarı dağıtıp zarar vermişler. Saygısızlık yapıp bayrağı tepelemişler, kırıp dağıtmışlar, o yüzden kamera taktırdık” diyerek tepki gösterdi.

22 yaşındaki polis memuru Sude Sarıkaya, 2024 yılında İzmir'in Foça ilçesinde hayatını kaybetti. Genç polis, Adana’da 2007 yılında hayatını kaybeden babasının mezarının yanına defnedildi.

Adanada polis mezarına çirkin saldırı! Kırdılar, dağıttılar, bibloları çaldılar

ÖNCE ÇALDILAR SONRA YIKTILAR

Polis memuru Sude Sarıkaya'nın mezarına gelen annesi karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Buruk Mezarlığı'na ziyarete gelen acılı anne Duru Sarıkaya, kızının mezarına koyduğu oyuncak ve bibloların çalındığını, mezarında dağıtıldığını belirtti.

ÇİRKİN SALDIRI KAMERADA

Gözyaşları içinde tepki gösteren anne, bir süre sonra mezarlıkta hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine güvenlik kamerası taktırdı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“KIRIP DAĞITMIŞLAR”

Acılı anne, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

Mezarı dağıtıp zarar vermişler. Saygısızlık yapıp bayrağı tepelemişler. Biz yüzüne bakamazken, üstünde gezmişler. O bizim her şeyimizdi, ben onu babasız büyüttüm. Mezarda bulunan çiçekleri ve oyuncakları çalmışlar, kırıp dağıtmışlar, kuzumu tepelemişler. Önceden de bu şekilde sıkıntılar olmuştu, o yüzden kamera taktırdık. Bu sefer daha da beter olmuş. Bayrak üzerinde geziyorlar diye kamera taktırmıştık.

Haberle İlgili Daha Fazlası