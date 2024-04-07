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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8000 personel alımı sonuçları açıklandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8000 personel alımı sonuçları açıklandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımında başvuru süreci 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sonuçlar bugün açıklandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alımını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını bildirdi.

Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşılabileceğini belirten Göktaş, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

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Bakanlığın resmi web sitesinde ise şu bilgilere yer verildi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 20.02.2024 tarihinde yayımlanan ilana 21.02.2024-11.03.2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yüklenmiştir.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 8.000 sözleşmeli personel alımı kapsamında ASİL sıradan yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 15.04.2024-30.04.2024 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak (MERKEZ TEŞKİLATA YERLEŞENLERİN PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TAŞRA TEŞKİLATINA YERLEŞENLERİN YERLEŞMİŞ OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNE) şahsen veya posta/kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 

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