AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı 2024! AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Adayı kim, belli oldu mu, aday adayları kimler?

12 Aralık 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:14

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti Arnavutköy adayı kim olacak? AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Adayı belli oluyor. AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları aday belirleme süreci ile devam ediyor. AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı adaylığı için birçok isim geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti içi yoklamaların ardından Arnavutköy ve diğer ilçelerin belediye başkanı adayların belirleyecek. İşte, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Adayı!

AK PARTİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI ADAYI

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimde AK Parti’nin Arnavutköy ilçe belediye başkanı adayı kim olacak sorusu yanıt buluyor.

AK Parti, yerel seçime hazırlık için belirlediği takvim ve yol haritasına göre çalışmalarına devam ediyor.

Parti bu kapsamda, 9 Kasım'da başlayan ve dün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yaptı.

Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde "temayül komisyonları" oluşturdu.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Parti'li oy kullandı.

Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.

Temayül yoklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Adayı belirlenecek.

2024 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar belirlenecektir.

ARNAVUTKÖY 2019 SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %57,73

%57,73 İYİ PARTİ: %19,17

%19,17 HDP: %13,75

%13,75 SERKAN TEMÜR: %3,13

%3,13 DSP: %2,81

ŞU ANKİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Şu anda Arnavutköy Belediye Başkanı olarak A. Haşim Baltacı görev yapmaktadır.