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    AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi ne zaman? Tarih verildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;nin büyük İstanbul mitingi ne zaman? Tarih verildi
    İstanbul, Seçim, Ak Parti, Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginin 24 Mart tarihinde yapılabileceğini açıkladı.

    31 Mart yerel seçimlerine sayılı hafta kala siyasi partilerin çalışmaları hızlanmış durumda. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de dün akşam katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    24 MART'I İŞARET ETTİ

    Her seçim öncesi klasikleşen büyük İstanbul mitinginin tarihi sorulan Kabaktepe, "31 Mart seçimleri öncesi son pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    KONSEPT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Kabaktepe ayrıca "14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor." dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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