AYŞE SİBEL YANKIÖMEROĞLU KİMDİR? Ayşe Sibel Yankıömeroğlu İYİ Parti'den neden istifa etti?

Ayşe Sibel Yankıömeroğlu kimdir? Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak içerisinde bulunmayacağını söyleyen İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yankıoğlu partideki görevinden ayrıldığını açıkladı. Peki Ayşe Sibel Yankıömeroğlu kimdir, neden istifa etti? İşte tüm detaylar.

AYŞE SİBEL YANKIÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 1966 yılında Ankara’da doğdu. Sırasıyla Çankaya İlkokulu, Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim hayatını sürdürdü. Yüksek Lisans eğitimi için de aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Yapım Stratejisi bölümünü tercih eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu yaklaşık 30 yıldır Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe mühendis ve yönetici olarak çalışmaktadır.

İnşaat mühendisliği kapsamında alt yapı, üst yapı, raylı sistemler konusunda birçok projede üst düzey yöneticilik yapan Yanıkömeroğlu 15 yıl boyunca sektörün önde gelen firmalarında Proje Mühendisliği, Planlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi pozisyonlarda görev aldı ve sonrasında da edinmiş olduğu deneyimleri bir girişim haline getirerek; yaklaşık 250 mimar ve mühendisin görev yaptığı bir müşavirlik firmasının kurucuları arasında yer aldı. Ülkemizin birçok prestijli projesinde hizmet veren firması ile, profesyonel kariyerinde elde ettiği bilgi ve birikimlerini yeniden sektörüne döndüren bir yapının mimarlarından oldu.

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yanıkömeroğlu iki çocuk annesidir.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

AYŞE SİBEL YANKIÖMEROĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Yerel seçimler öncesi peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmazken bir ayrılık daha yaşandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini duyurdu.