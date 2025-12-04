Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik yeni bir uyarı yayımladı. Sistemde bu kez bir pelüş oyuncak için toplatma kararı duyuruldu.

GÜBİS’te yer alan bilgilere göre, Takışık marka pelüş oyuncak yapılan testleri geçemedi. Menşeinin Çin olduğu belirtilen ürünün, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edildi. Açıklamada, oyuncakta “boğulma, dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi ve çeşitli yaralanmalar” oluşturabilecek kusurlar bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık açıkladı, ölüm riski var! Peluş oyuncaklar toplatılıyor

Bu bulgular doğrultusunda, söz konusu pelüş oyuncağın piyasaya arzının yasaklanmasına ve mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin özellikle çocuklara yönelik ürünlerde GÜBİS duyurularını takip etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

