Büyükçekmece adliyesi soyulmuştu! HSK, sorumlu savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetinde bulunan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalınması gündem olmuştu. Memurun yurt dışına kaçtığı belirlenirken HSK, adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattı.
- Çalınan emanetleri gerçekleştirdiği iddia edilen görevli memur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- Savcı Engin, kamuoyunda "Yenidoğan çetesi"ni çökerten ve rüşveti reddeden bir savcı olarak tanınıyor.
- Yavuz Engin, Nisan 2024'te Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı.
Adliye soyguncusu hakkında kırmızı bülten talep edildi
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Ayrıca hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli memur hakkında yakalama kararı çıkartılırken, şüphelinin aylar öncesinden vize başvuru yaptığı öğrenildi.
YENİDOĞAN ÇETESİNİ ÇÖKERTMİŞTİ
Kamuoyunda Yenidoğan çetesini çökerten savcı olarak bilinen Yavuz Engin, odasında tehdit edilmesine rağmen rüşveti ve suç örgütünün isteklerini yapmayı kabul etmemişti.
YAVUZ ENGİN KİMDİR?
1989 yılında Almanya'da doğdu. Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlayan Engin, 2009'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı.
İlk olarak Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.