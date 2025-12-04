İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetinde bulunan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalınması gündem olmuştu. Memurun yurt dışına kaçtığı belirlenirken HSK, adli emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattı.

HSK, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetinde yer alan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün, adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı iddiasına ilişkin, adli emanetten sorumlu olan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Ayrıca hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli memur hakkında yakalama kararı çıkartılırken, şüphelinin aylar öncesinden vize başvuru yaptığı öğrenildi.

YENİDOĞAN ÇETESİNİ ÇÖKERTMİŞTİ

Kamuoyunda Yenidoğan çetesini çökerten savcı olarak bilinen Yavuz Engin, odasında tehdit edilmesine rağmen rüşveti ve suç örgütünün isteklerini yapmayı kabul etmemişti.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

1989 yılında Almanya'da doğdu. Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlayan Engin, 2009'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı.

İlk olarak Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

