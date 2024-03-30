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Haberler > Gündem > Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çankırı&#039;da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2&#039;si polis 3 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Bölge çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.

ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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