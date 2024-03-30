Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mart 2024 12:38 - Güncelleme: 30 Mart 2024 12:41 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Bölge çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.