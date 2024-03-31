Diyarbakır, Bayburt, Siirt... Muhtarlık kavgasında kan döküldü!

Seçimler sürerken iki ilde 'muhtarlık' tartışmasında kan döküldü. Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada bir kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı. Bayburt'ta da yine iki grup arasında çıkan muhtarlık kavgasında bir kişi yaralandı. Siirt'te ise çıkan kavga 1 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla bitti.

7’si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandığın kurulduğu, 1 milyon 164 bin 111 seçmenin sandık başına gideceği Diyarbakır’da oy kullanma işlemi devam ederken ortalık karıştı.

OY VERME SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 11 YARALI VAR

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

İKİ GRUP ARASINDA MUHTARLIK KAVGASI

Bayburt'ta da Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BİR KAVGA DA SİİRT'TE: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Bir muhtar kavgası haberi de Siirt'ten geldi. Konacık köyünde Köyde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.A. (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya ilişkin B.K. üzerindeki tabanca ile yakalandı. Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.