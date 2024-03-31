Diyarbakır ve Bayburt'ta muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 11:06 - Güncelleme: 31 Mart 2024 13:26 - Güncelleme:

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Seçimler sürerken iki ilde 'muhtarlık' tartışmasında kan döküldü. Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada bir kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı. Bayburt'ta ise yine iki grup arasında çıkan muhtarlık kavgasında bir kişi yaralandı.