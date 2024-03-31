Diyarbakır'da oy verme sırasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da kırsal mahallede oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayların devam ettiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
7’si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandığın kurulduğu, 1 milyon 164 bin 111 seçmenin sandık başına gideceği Diyarbakır’da oy kullanma işlemi devam ederken ortalık karıştı.
OY VERME SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ
Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 11 YARALI VAR
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi