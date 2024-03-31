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Haberler > Gündem > Diyarbakır'da oy verme sırasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da oy verme sırasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da oy verme sırasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da kırsal mahallede oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayların devam ettiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

7’si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandığın kurulduğu, 1 milyon 164 bin 111 seçmenin sandık başına gideceği Diyarbakır’da oy kullanma işlemi devam ederken ortalık karıştı.

Diyarbakır'da oy verme sırasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

OY VERME SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da oy verme sırasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 11 YARALI VAR

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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