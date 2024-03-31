Diyarbakır'da oy verme sırasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 11:06 - Güncelleme: 31 Mart 2024 11:43 - Güncelleme:

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Diyarbakır’da kırsal mahallede oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayların devam ettiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.