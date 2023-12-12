EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI? Kanun teklifi TBMM'de! Ehliyet affı ne zaman çıkacak?

Ehliyet affı çıkacak mı? Bugüne kadar çeşitli sebeplerden ötürü ehliyetine el konulan sürücülerin sayısı on binleri geçti. Özellikle alkol nedeniyle bu ehliyetlere el konuldu. Sadece araç değil, motosiklet ehliyetleri de buna dahil. Gelen yoğun taleplerin ardından uzun bir süre sonra ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ehliyet affı kanun teklifi verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ehliyet affı kanun teklifini veren milletvekili oldu. Sayısını on binleri aşan sürücüler yaşanan bu gelişmenin akabinde, "Alkolden dolayı alınan ehliyet nasıl geri alınır, 2023 ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı" şeklindeki soruların cevaplarını araştırıyor. İşte tüm ayrıntılar.

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

CHP'li Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin, insan canına kastetmeyen, yaralamayan ve madde bağımlısı olmayan herkesin bir defaya mahsus affedilmesini içerdiğini söyledi.

TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin desteklenmesi ve yasalaşması halinde ehliyetlerine el konulan, geçim kaynağı şoförlük olan vatandaşların da tekrar işlerine dönme imkanı bulacağını dile getiren Sarıgül, ehliyeti alındıktan sonra işlerini kaybeden kamyon ve taksi şoförlerinin olduğunu belirtti.

Sarıgül, "Şoförlerimiz ehliyetlerine kavuşmak için uzun yıllardır bekliyorlar. TBMM'nin bu noktada bir düzenleme yapması şart. Ehliyet mağduru vatandaşlarımız ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor. Ehliyet affı kanun teklifimin yasalaşması şoför esnafımızı mutlu edecektir." dedi.

EHLİYET AFFI TORBA YASADA VAR MI?

Ehliyet affı ile ilgili kanun teklifinin Meclis’e sunulması vatandaşları heyecanlandırdı. Konu ile ilgili Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamasında, “Şoförlerimiz ehliyetlerine kavuşmak için uzun yıllardır bekliyorlar. TBMM'nin bu noktada bir düzenleme yapması şart. Ehliyet mağduru vatandaşlarımız ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor. Ehliyet affı kanun teklifimin yasalaşması şoför esnafımızı mutlu edecektir." dedi.

Ehliyet affı ne yazık ki torba yasada bulunmuyor.