2 Ocak 2024 11:04 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 11:04

Ek ders ücreti, Devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeline denir. Öğretmenlerin aldığı ek ders ücretleri hafta içi, hafta sonu veya gece dersleri olarak farklı ücretlendirilme yapılıyor. Peki “Ek dersler ne zaman yatacak? Ek dersler neden yatmadı?” İşte bu konudaki ayrıntılar…

EK DERSLER NE ZAMAN YATACAK? EK DERSLER NEDEN YATMADI?

MEB AÖL sınavlarının Aralık ayının son haftası gerçekleştirilmesi, ek ders puantajlarının ve KBS işlemlerinin gecikmesine sebep oldu. Bu yaşananlardan dolayı ek dersler için 3 Ocak 2024 tarihli ödeme emri verilmesi istendi. Öğretmenlerin 2023 Aralık ayı ek ders ücretleri 3 Ocak 2024 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak. Ek ders ücretleri her ayın 1'inden başlayarak öğretmenlerin hesaplarına geçmektedir. Ek ders ücretlerinin ödenmesi genellikle ayın ilk 5 günü içinde tamamlanır.

EK DERS ÜCRETİ KAÇ TL?

Temmuz ara zam ile birlikte kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışa gittiklerini duyurmuştu. Bu artış ile ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.

RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

Resmi tatillerde ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği de sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Bu konuda MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde aktarılan ifadeler şu şekildedir;

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmeyecek şekilde, bu Karar kapsamında bulunan personelden; Bakanlık tarafından veya verilen yetki gereğince valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenir.

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlardan dolayı tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."