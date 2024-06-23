En basit konuları bilmediği ortaya çıktı! Araştırmacı Fikret Çetin, Agnostik Youtuber Diamond Tema'yı bilgisiyle yerden yere vurdu

Geçtiğimiz hafta Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'e hakaret içeren sözleriyle gündem olan ve hakkında soruşturma açılan Diamond Tema'nın bekletilen iki münazara videosu paylaşıldı. Kelam başta olmak üzere İslami ilimler ve modern felsefe alanında araştırmalar yapan Fikret Çetin'le yapılan iki bölümlük münazarada Diamond Tema'nın gerek İslam'a gerekse felsefeye dair pek çok konuyu bilmediği veya yanlış bildiği ortaya çıktı.

YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma başlatılırken program için de erişim engeli talep edildi

YouTuber Diamond Tema hakkında soruşturma başlatılırken program için de erişim engeli talep edildi

Sosyal medyada uzun zamandır devam eden kavgalardan biri son bir kaç haftadır şiddetini daha da arttırdı. Yer6 adlı YouTube kanalında yayıncı, yazar Asrın Tok “şeriatı savunan” rolünde ile ‘Agnostik YouTuber’ olarak bilinen Diamond Tema ise “şeriata saldıran” rolünde tartıştı.

Program esnasında Diamond Tema dini konulara dair düşüncelerini açıklarken, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed hakkında çirkin ithamlarda bulundu.

Bu ifadeleri sonucu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken araştırmacı Fikret Çetin kendisiyle de bir münazara programının yapıldığı, bu programda Tema'nın gerçek yüzünün ortaya çıkarıldığı paylaşıldı.

YER6 KANALINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları Yer6 adlı kanala ve moderatörü Muhammed Bahçecik'e tepki gösterdi. Bahçecik'in etkileşim için dini değerlere hakaret edilirken sustuğu ve gerekli müdahaleleri yapmadığı tepkisi gösterildi.

Kanalda yaptığı açıklamada tepkilere cevap veren Bahçecik, pazar günü Fikret Çetin'le olan programı yayınlayacağını duyurdu.

MEYDAN OKUMADAN KAÇTI

Din, tarih, mantık ve felsefeye dair yayınlar yapan Doktor Altay Cem Meriç Diamond Tema hakkında çarpıcı açıklamalar paylaştı.

Kendisine münazara teklif edildiğini ancak Diamond Tema'nın ailesine hakaret etmesi sebebiyle reddettiğini söyleyen Meriç, teklifi kabul ettiğindeyse de Yer6 kanalını dayattığını söyledi.

Bu dayatmayı kabul etmeyen Altay Cem Meriç, Yer6 kanalının objektif ve ilmi bir moderasyon yapamadığını ifade ederek Zoom üzerinden canlı yayın veya istediği başka bir kanalda olabileceğini ifade ederek meydan okudu.

Altay Cem Meriç'in meydan okuması karşısında önce farklı bahaneler ileri süren Diamond Tema, tehdit edildiğini ileri sürerek cevapsız bıraktı.

Sosyal medya kullanıcıları Diamond Tema'ya "münazaraya cesareti olmadığı, bilgisine güvenmediği, bahane ürettiği" şeklinde tepki gösterdi.

FİKRET ÇETİN'LE YÜZLEŞME

Kendisini "agnostik" olarak tanımlayan YouTuber Diamond Tema ile Araştırmacı Fikret Çetin'in programı iki bölüm halinde yayınlandı.

İlk bölüm "Agnostisizm?", ikinci bölüm "Din ve Bilim?" başlığı altında paylaşılırken programda Diamond Tema'nın gerek İslam'a gerekse felsefeye dair pek çok konuyu bilmediği veya yanlış bildiği ortaya çıktı.

İlk programda Tema'nın kitabını okuyarak gelen Çetin, sorduğu soruların gelen cevaplar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Felsefe tarihinin en önemli konularında eksik veya yanlış ifadeler kullanması, Tema'nın agnostizmi bilmediğini gösterdi.

İslami konuların da uzun uzun konuşulduğu programda Tema'nın yanlış atıfları, en temel ve basit dini kavramları bilmeyişi Fikret Çetin'i gülümsetti.

"ÖYLESİ İŞİME GELDİ"

Diamond Tema'ya "Agnostisizm ve İlahi Tragedya" adlı kitabı üzerinden sorular yönelten Fikret Çetin aldığı cevap karşısında ne söyleyeceğini bilemedi.

Agnostisizm hakkında sorulara "Benim agnostisizm anlayışım böyle" diyerek cevap veren Tema ile Çetin arasında şu enteresan diyalog geçiyor:

F. Ç: Uzun bir yerim var mesela sayfa 51'de. İzninle bunu hızlı bir şekilde okuyacağım. Çok vakitten de kaybetmeyelim. 'Tanrı her şeyi bilir mi' mesela. Yine Tanrı hakkında konuşuyorsun. Ve bilgi üzerinden Tanrının yine anlaşılamayacak gibisinden bir şey diyorsun. 'Tanrı her şeyi bilir mi?'

D.T: Bilindiği üzere bir şeyi bilmek öncesinde o şeyi bilmiyor olmayı gerektirir.

F.Ç: Bilindiği üzere demişsin. Bu benim açımdan bilindiği üzere bir şey değil.

D.T: Öğrenmeyi kastediyorum. Sonraki baskılarda onu düzelttirecektik kalmış olabilir.

Sonrasında bilmek ve öğrenmek hakkında Diaomond'un ne anlatmak istediğinin anlaşılmadığını ifade eden Çetin'in

F.Ç: Peki bir agnostik olarak 'olabilir' demen gerekir.

D.T: Ben o konuda o an dogmatiğim. Değişebilirim.

F.Ç: Yani bir dakika şimdi öğrenmeden bilmeyi görmedik doğru mu?

D.T: Bilmiyorum evet görmedim.

F.Ç: E görmedin ama olabilir?

D.T: Ben her görmediğim, her bilmediğim şey olabilir ile yaklaşırsam kitap şöyle olur; Ya öyle mi acaba böyle mi şöyle mi...

F.Ç: Peki niye (kitaptaki bu yerle alakalı) bu kararı verdin?

D.T: Öylesi işime geldi biraz keyfi...