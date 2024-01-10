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Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut adayı gösterilecek
Kaynak: Duvar / Düzenleyen: Ahmet Polat
CHP, Ankara Etimesgut için tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermeyi planlıyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçen karar Parti Meclisi'nde de onaylanırsa Beşikçioğlu'nun onayına sunulacak.
31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.
MYK'DA OYLANACAK
Duvar'ın haberine göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'nde de onaylanırsa Beşikçioğlu'nun onayına sunulacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Duvar
Kaynak: Duvar