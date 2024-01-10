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    Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut adayı gösterilecek

    Kaynak: Duvar / Düzenleyen:

    CHP, Ankara Etimesgut için tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermeyi planlıyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan geçen karar Parti Meclisi'nde de onaylanırsa Beşikçioğlu'nun onayına sunulacak.

    Erdal Beşikçioğlu, CHP&#039;nin Ankara Etimesgut adayı gösterilecek
    Gündem Haberleri  / Duvar

    31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.

    MYK'DA OYLANACAK

    Duvar'ın haberine göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'nde de onaylanırsa Beşikçioğlu'nun onayına sunulacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Duvar
    ChpErdal BeşikçioğluMyk
    Haberler > Gündem > Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut adayı gösterilecek
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