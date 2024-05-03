Eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt'ta 'Can Dalton' saldırısı: 10 milyon lira haraç istediler, alamayınca yine kurşunladılar

Esenyurt'ta 'Can Dalton' saldırısı: 10 milyon lira haraç istediler, alamayınca yine kurşunladılar

İstanbul Esenyurt’ta eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan ağabey kardeş, kadının arkadaşı ile kavga etmişti. Kavgada abisinin bıçak darbesiyle kardeş hayatını kaybederken yaşanan korku dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

28 Nisan Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesinde Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmış ve yaşanan anlaşmazlık sonucunda kadının arkadaşları ile kavga çıkmıştı.

YANLIŞLIKLA KARDEŞ KATİLİ OLDU

Uğur Ş.’nin arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi Engin Ş’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olaya ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında yaşanan olayın öncesinde tarafların birbirlerine saldırdığı anlar görüldü.