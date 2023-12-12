Filipinler'de gündem olan 'Türk dolandırıcı': Hintli kara paracı da vatandaşlık almış!

12 Aralık 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:22

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son zamanlarda hemen hemen her gün bir 'uluslararası suç örgütüne' operasyon düzenirken, yabancı çete liderlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alarak bir tür koruma kalkanı edindiklerini ortaya çıkıyor.

Türkiye'nin, vatandaşı olan suçluları ülkelerine iade etmeme politikası nedeniyle pek çok mafya üyesi Türkiye'den vatandaşlık alırken, Filipinler'de bir kişi 'Türk dolandırıcı' diye gündem oldu. 'Türk dolandırıcı' diye bahsedilen kişinin kara para aklama suçu nedeniyle Interpol tarafından mavi bültenle aranan Hintli iş insanı Amol Awasthi olduğu ortaya çıktı.

O DA TÜRK VATANDAŞLIĞI ALMIŞ

Gazeteci Murat Ağırel'in bugünkü yazısında yer verdiği bilgilere göre, Hintli iş insanının Filipinler basınında 'Türk dolandırıcı' diye gündem olmasının sebebi ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alması. Ağırel'in paylaştığı bilgiler şöyle:

"Bir takipçim Filipinlerde çıkan haberi gönderdi. Biri ABD’li, biri Türk iki kişinin Filipinlere giriş yapmasına izin verilmediği yazıyor.

Filipin Cumhuriyeti Ajansı Göçmenlik Bürosu konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde yaptığı basın açıklamasını duyurdu.

Açıklama aynen şöyle: “Göçmenlik makamları, hüküm giymiş bir Amerikalı seks suçlusu ile Türk dolandırıcı olduğu iddia edilen iki kişinin, istenmeyen yabancılar oldukları gerekçesiyle sabıka kayıtları nedeniyle ülkeye girişini engelledi.”

Elin Amerikalısından bize ne de Türk dolandırıcı kim diye merak ediyorsunuz değil mi?

Efendim Filipinlerde Türk dolandırıcı diye haber olan kişi Amol Awasthi adında bir Hintli!

Habere devam edelim. “Çarşamba günü yapılan bir basın açıklamasında Göç Bürosu (BI) Komiseri Norman Tansingco, 57 yaşındaki Amerikan vatandaşı Michael David Steinborn ve 48 yaşındaki Türk vatandaşı Amol Awasthi’nin, Ninoy Aquino’ya vardıklarında farklı vesilelerle geri çevrildiklerini söyledi.”

Filipin polisi, Amerikan vatandaşı Michael David Steinborn’un ahlak yasalarına aykırı geldiği için sınır dışı edildiğini açıkladı. Peki, bizim Hint asıllı Türk vatandaşımızın suçu neymiş!

Amol Awasthi için Hindistan hükümetini dolandırma iddiasıyla cezai soruşturmayla yürütülüyormuş. Geçen yıl Interpol tarafından mavi bülten ile aranıyormuş.

Mavi bültenle aranıyor ama bizden vatandaşlık almış ve pasaportumuzu taşıyor...

Zaten Hindistan basınında ailece tanınıyorlar. Hindistan’daki The Economic Times adlı gazetede ve birçok gazetedeki haberlerde manşet olmuş.

Hindistan’da IFFCO ve IPL adlı iki firma var. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) çok ortaklı bir çiftçi kooperatifi. IPL ise gübre tedarikinde yer alan ve hükümetin gübre oranlarını çiftçiler için uygun fiyatlı tutmak amacıyla sübvansiyon sağladığı bir şirket.

İsimleri çok önemli değil.

Bizim Türk vatandaşı Amol Awasthi’nin babası, IFFCO Genel Müdürü ve CEO’su baba Awasthi ile Indian Potash Limited (IPL) Genel Müdürü PS Gahlaut’un 2007’den itibaren gübre tedarikçiler tarafından 685 milyar rupi komisyon yani rüşvet ve karapara iddiası ile yargılanıyorlar.

685 milyar rupi Türk Lirası olarak 237 milyar TL’ye denk geliyor.

Hindistan mahkemeleri adı geçen kişilerin mal varlıklarına el koymuş ama kayıp paraların da peşine düşmüş.

Çok uzatmayayım.

Türk vatandaşlığını nasıl aldı araştırıyorum. Ev alarak mı, yoksa yatırım(!) yaparak mı aldı öğreneceğiz.

Peynir ekmek gibi dağıtılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı neticesinde kendi ülkesini dolandıran Hintli, Filipinler’de Türk dolandırıcı diye basına çıkıyor.

Türk vatandaşlığını bu kadar ayağa düşüren kim varsa tarih hepsini nefretle hatırlamamıza sebep olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ederim."

Son olarak bu sabah 37 ilde eş zamanlı 'Kafes-18 Operasyonu' düzenlendi. 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli yakalandı.