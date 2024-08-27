Gören hayret ediyor! Sivas'taki 'tek mezar' sırrını koruyor

Sivas'ta yıllar öncesine ait tek mezar görenleri hayrete düşürmekle kalmıyor, caddeye de ismini vermiş durumda. Rivayete göre Mevlana dergahında hizmet eden kimsesiz birine ait olan mezara, çevre illerden de dua etmeye gelenler olduğu aktarıldı.

Sivas'ın Çayyurt Mahallesi'nde bulunan ve Tekmezar Caddesi'ne adını veren "Tek mezar", hem isminin belirsizliği hem de ilginç görüntüsü ile bölge halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

'TEK MEZAR' RİVAYETİ

Rivayete göre geçmiş yıllarda mahallede bulunan Mevlana Mesnevi Dergâhında hizmet eden, gelen gidenle ve dergâhın temizliği ile ilgilenen kimsesiz bir kişi hayatını kaybetmiş. Dönemin şartları ve olumsuz hava şartları nedeniyle kişinin cenazesi Yukarı Tekke mezarlığına götürülemeyip bugünkü konumuna defnedilmiş. Yıllar geçse de bu mezar taşınmayarak cadde ortasındaki yerini almış.

"SOKAK ADINI BU MEZARDAN ALIYOR"

Vatandaşların mezara gelip dua ettiklerini belirten mahalle muhtarı Necip Köse, “İlk kez görenler şaşırıyor. Sokağımızı adını da bu tek mezardan alıyor” dedi.

"TEMİZLİĞİNE ÇOK DİKKAT EDİYORUZ"

Buraya dua etmeye gelenler oldukça fazla diyen Köse, “Mahallemizde 50-60'lı yıllar arasında yaşamış olan Mevlana Mesnevi Dergâhında hizmet eden kimsesiz biri hayatını kaybetmiş. O günün şartlarıyla buraya defnedilmiş. Bu alanın temizliği ve düzenine çok dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.