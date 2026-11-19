Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Doku'nun sosyal medya hesaplarına ilişkin hazırlanan rapordaki ekran görüntülerinin kendisine hazır olarak verildiğini öne süren Pusat, "Bana resmen tuzak kurmuşlar" dedi. Soruşturmada tutuklanan bir başka polis ise barajdaki arama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'ın savcılık ifadesinde, Doku'nun sosyal medya hesaplarına ilişkin hazırlanan raporla ilgili dikkat çeken iddialar yer aldı.

Olay tarihinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği Açık Kaynak Araştırma Birimi'nde görev yapan Pusat, 18 Ocak 2020 tarihli rapora eklenen bazı ekran görüntülerinin kendisi tarafından hazırlanmadığını savundu.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu polisten çarpıcı ifade: Bana resmen tuzak kurmuşlar!

"EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ BANA HAZIR VERDİLER"

Savcılık ifadesinde raporun hazırlanma sürecini anlatan Pusat, olay günü komiseri O.M.Ö.'nün kendisinden Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarını araştırmasını istediğini söyledi.

PolNet üzerinden Doku'nun bilgilerine ulaştığını belirten Pusat, ilk raporda yalnızca Instagram profil görüntüsü ve şifre sıfırlama sorgusunda görülen telefon numarasının son iki hanesine ilişkin bilgileri kullandığını ifade etti.

Pusat, "O dönemde Gülistan Doku şimdiki gibi medyatik ve tanınan biri değildi. Raporu ilk etapta sadece Gülistan'ın Instagram'da gizli olarak görünen profil görüntüsü ve 'şifremi unuttum' sorgusunda tanımlı olan telefon numarasının son iki hane bilgisini ekleyerek tamamladım ve komiserime teslim ettim" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu polisten çarpıcı ifade: Bana resmen tuzak kurmuşlar!

"ASAYİŞ ŞUBE'DEN HAZIR HALDE ALDIM"

İlk raporu teslim etmesinin ardından komiseri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildiğini anlatan Pusat, burada kendisine ekran görüntüleri ve teslim tutanağı verildiğini iddia etti.

Pusat, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Beni Asayiş Şube'ye göndermeden önce Komiserim O.M.Ö., 'Komiserim' diye hitap ettiği biriyle telefonla konuşuyordu. O dönemde Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Rıdvan komiser vardı, onunla konuştuğunu tahmin ediyorum. Konuşma sonrası komiserim bana, 'Vahit Asayiş Şube'ye git, orada sana görüntü ve bu görüntülerin teslim tutanağı olacak, onları al gel' dedi. Gittiğimde E.D. isimli şahsı görmedim. Oradaki rütbesiz bir büro personeli bana ekran görüntülerini ve tutanağı hazır halde verdi."

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"KORKMA, RAPORA EKLE DEDİLER"

Kendisine verilen ekran görüntülerini rapora ekleme konusunda tereddüt yaşadığını söyleyen Pusat, komiserinin imzalı teslim tutanağı bulunduğunu belirterek kendisine güvence verdiğini öne sürdü.

Pusat, "Komiserimiz henüz işleme girmemiş raporuma, 'Nasılsa kızın imzaladığı teslim tutanağı da var. Korkma raporun içine bunları da ekle' dedi. Ben de yasal zeminde hareket ettiğimi düşünerek bu görüntüleri ekledim ve raporun giriş bölümünü komiserimle birlikte alelacele düzenledik" ifadelerini kullandı.

"BANA RESMEN TUZAK KURMUŞLAR"

Soruşturma dosyasındaki raporda yer alan takipçi, takip edilen ve beğeni listelerine ilişkin ekran görüntülerinin kendisine hazır şekilde verildiğini savunan Pusat, bunları kendi araştırmasıyla elde etmediğini belirtti.

Pusat, savcılık ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Raporumdaki sadece 1 ve 2 numaralı ekran görüntülerini ben almıştım. Şube hesabımızla Gülistan'ın arkadaşı olmadığım için listeleri görememiştim. Şimdi anlıyorum ki Gülistan'ın arkadaşı olan E.D.'yi çağırıp, onun hesabı üzerinden ekran görüntülerini almışlar ve bana raporu tanzim ettirmişler."

Daha önce hazırladığı raporlarda kendi araştırmalarını kullandığını belirten Pusat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önceki raporlarımı hep kendi çalışmalarımla hazırladığım için o an tedirgin oldum ve korktum. İmzalı teslim tutanağına güvenerek raporu düzenledim. Şimdi anlıyorum ki bu şekilde bana resmen tuzak kurmuşlar."

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu polisten çarpıcı ifade: Bana resmen tuzak kurmuşlar!

BARAJDAKİ ARAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan bir başka polis memuru İsmail Erzen'in ifadesinde de arama çalışmalarına ilişkin iddialar gündeme gelmişti.

Dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü personeli olan Erzen, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli arasında yer almıştı.

Erzen, ifadesinde Gülistan Doku'yu bulmak amacıyla barajda yürütülen arama çalışmalarında su altından çıkarılan malzemeler hakkında aileye bilgi verilmemesi yönünde talimat aldıklarını ileri sürmüştü.

Tutuklu polis memuru, Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen araç içi kamera görüntülerinin medyaya yansımasını da dikkat çekici bir başka husus olarak dile getirmişti.

GÜLİSTAN DOKU'DAN 2020 YILINDAN BU YANA HABER ALINAMIYOR

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolmuştu.

Genç kadının bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar ve yıllardır devam eden soruşturmaya rağmen akıbeti belirlenemedi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memurlarının ifadelerinde ortaya atılan iddiaların araştırılması sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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