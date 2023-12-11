Güneş patlaması olursa ne olur? İşte yaşanabilecek olaylar! Güneş patlaması olunca ne olacak?

11 Aralık 2023 21:39 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 21:43

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güneş patlaması olursa ne olur? Güneş lekeleri, güçlü enerji patlamalarına ve bunun sonucunda Güneş fırtınalarına yol açabiliyor. Peki, Güneş patlaması ne zaman olacak, güneş fırtınası olunca ne olacak? Detaylar…

GÜNEŞ PATLAMASI OLURSA NE OLUR?

Güneş patlaması, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen büyük enerji patlamasıdır. Bu patlamalar genellikle Güneş'in manyetik aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar. Güneş patlamaları, elektromanyetik radyasyon ve yüklü parçacıkların uzaya fırlatılmasıyla sonuçlanabilir.

Eğer bu tür bir patlama Dünya'ya doğru yönelirse, bir dizi etki gözlemlenebilir:

Elektromanyetik Radyasyon

Güneş patlamasıyla beraber gelen elektromanyetik radyasyon, radyo dalgaları, mikrodalga ve x-ışınları gibi formlarda olabilir. Bu, radyo iletişim sistemlerini etkileyebilir, uydu iletişimini bozabilir ve hatta elektrik hatları üzerinde etkiler yaratabilir.

Koronal Kütle Atılımı (CME)

Güneş patlamalarının bir sonucu olarak Güneş'ten uzaya yüklü parçacıklar da fırlayabilir. Bunlar, koronal kütle atılımları olarak bilinir (CME). Eğer bu yüklü parçacıklar Dünya'ya ulaşırsa manyetik fırtınalara yol açabilirler. Bu durumda radyoaktif parçacıkların atmosferle etkileşimi artabilir ve uydular, uzay araçları veya elektrik sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilirler.

Aurora

Yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimi, kutup bölgelerinde aurora olaylarına yol açabilir. Bu, muhteşem renkli ışık gösterileri olarak görülen Kuzey ve Güney Işıkları'nın oluşmasına sebep olabilir.

Dünya'da bazı korunma önlemleri alınabilir. Örneğin, elektrik şebekeleri korunabilir veya uzay araçları belirli bir koruma sistemiyle donatılabilir. Ancak, büyük bir Güneş patlamasının etkileri genellikle öngörülmesi zor olabilir ve alınacak önlemler sınırlı olabilir. Bilim insanları, Güneş aktivitelerini gözlemleyerek ve takip ederek, olası etkileri minimize etmek için çalışmaktadırlar.

GÜNEŞ FIRTINASI ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

NASA, Güneş maksimumunun 2025 yılının sonlarında meydana geleceğini tahmin ediyordu. Ancak Hindistan merkezli IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezinden fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğindeki ekip, Güneş maksimumunun önümüzdeki aylarda yaşanacağını ileri sürdü.

Dr. Nandi, Güneş fırtınalarının şiddetini ve etkilerini önceden tahmin etmenin zor olduğunu vurgulayarak, bu fırtınalar nedeniyle uyduların yörüngesinin olumsuz yönde etkilenebileceğini, elektrik ve internet gibi iletişim ağlarının haftalarca kesintiye uğrayabileceğini söyledi. Fizikçi ayrıca, fırtınaların jeomanyetik alanda aksaklıklara yol açabileceğini de belirtti.

Öte yandan, Güneş fırtınaları nedeniyle Kuzey Kutup bölgesinde ve yakın enlemlerde auroralar (Kuzey Işıkları) görülebilir.