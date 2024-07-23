Hatay'da hurda toplarken çöpte 80 bin TL'lik telefon bulan kadın hayatının şokunu yaşadı

Hatay'da yaşayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, hurdacılık yaptığı yerde bir telefon buldu. Karakola haber vererek sahibinin bulunmasını sağlayan hurdacı Öz, telefonun sahibi tarafından şikayet edildi.

Hatay'da hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, çöpte bulduğu telefonu karakola götürdüğü için başına gelmeyen kalmadı. Telefonun sahibi bulundu ancak kadından şikayetçi oldu.

ÇÖPTE 80 BİN TL'LİK TELEFON BULDU KARAKOLA KOŞTU

Samandağ ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, Çevlik bölgesinde 80 bin TL değerinde cep telefonu buldu.

Çevresindeki vatandaşlardan telefonun kendisi tarafından bulunduğunu sosyal medyada paylaştıran kadın, telefonu jandarma karakoluna teslim etti. Yaptığıyla takdir toplayan kadının bulduğu telefon sahibine teslim edildi. Telefonun sahibi tarafından kadınının telefonu çaldığının söylenmesine tepki gösteren Öz, kimsenin malına tenezzül etmediğini dile getirerek, alnının teriyle hurda toplayıp sattığını söyledi.

TELEFONUN SAHİBİ KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Telefonu hurda toplarken bulduğunu dile getiren Nurşen Öz, "Hurda toplarken caddede telefon buldum ve telefonu bulduktan sonra sosyal medyada paylaşmaları için çevreme söyledim. Sonra karakola haber verdim, sahibi bulunsun diye. Karakol da 'tamam ekip gönderiyorum' dedi. Telefonu jandarmalara verdim, telefonun sahibi bulundu. Sonra sahibi jandarmaya 'bu telefonu kadın arabadan çaldı' demiş. Ben çalsam neden haber vereyim, ben hurda topluyorum. Şimdiye kadar böyle şeyler başıma gelmedi, ilk defa başıma geliyor. Ben 70 yaşında bir kadınım, engelli oğlum var. Bundan geçimimi sağlıyorum, depremde Antakya’daki evim yıkıldı şu an kirada kalıyorum. Ben kimsenin malına tenezzül etmem, şimdiye kadar da etmedim şimdi de etmem, alnımın teri ile hurdaları toplayıp satıyorum" dedi.