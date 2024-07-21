Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 PKK'lı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörün kökünü kazımak için operasyon üstüne operasyon düzenleyen Mehmetçik, bu kez Irak ve Suriye'nin kuzeyini hedef aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son operasyonların bilançosunu sosyal medya hesabından duyurdu.

"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYOR"

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."