İş adamı Mehmet Köse hayatını kaybetti! Cesedi yol kenarında bulundu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2024 07:54 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 08:53 - Güncelleme:

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Malatya'da feci olay! Yol kenarındaki ağaçta asılı bir adam görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse olduğunu tespit etti.