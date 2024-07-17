İş adamı Mehmet Köse hayatını kaybetti! Cesedi yol kenarında bulundu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Malatya'da feci olay! Yol kenarındaki ağaçta asılı bir adam görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse olduğunu tespit etti.
Olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde yaşandı.
Yol kenarındaki bir ağaçta asılı adam görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden şahsın iş adamı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı