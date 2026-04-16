Kahramanmaraş'ta okulunu basarak 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin polis babası tutuklandı. Baba Mersinli ifadesinde, oğlunu psikoloğa götürdüğü ve zeki olduğunu söylediklerini belirtti. Oğlunun silahlara ilgi duyduğunu belirten baba ayrıca "Emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Ona karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim" dedi.

Şanlıurfa'da bir gün önce lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından dün de Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dehşet dolu anlar yaşandı.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula getirdiği 5 silahla 10 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi de yaraladı. Yaşanan acı olayın ardından Mersinli'nin polis babası tutuklandı, öğretmen annesi ise gözaltına alındı.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün cenazeler ailelere teslim edilmeye başlanırken, tutuklanan babanın ifadesi de ortaya çıktı. Saldırgan çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenilirken baba Uğur Mersinli, Yeni Şafak'ın haberine göre ifadesinde oğlunun psikolojik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

"ÇOK ZEKİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

İfadede şu cümleler yer aldı: "Oğlum bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum, internetten öğrenmiş olabilir. Çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VPN'i bile varmış, ana dili gibi ingilizce konuşmaktadır,

Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktadır. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durum olmadığını oğlum çok zeki olduğunu söylediler, yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras’ı götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir"

İsa Aras Mersinli

"EMEKLİ OLUNCA BİR SİLAHI ONA VERECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Oğlunun silahlara ilgi duymaya başladığını belirten baba Mersinli, şöyle devam etti: 'Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu, yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım. Kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim. Bu söylemimdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti, ileride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım.

Uğur Mersinli

Ancak bunun üzerine oğlum bana Amerika’da herkes silah alabiliyor dedi. Ben de kendisine ülkemizde kimin eline silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim, oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi, bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma gerçekleşmiş olabilir.

"POLİGONDA BİRKAÇ ATIŞ YAPTIRDIM"

Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Ben de oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra Whatsapp üzerinden oğlum İsa’ya gönderdim.

"SÜREKLİ BİLGİSAYAR VE TELEFONLA MEŞGULDÜ"

Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış. Benim evimdeki silahlar, mermiler, şarjörler dolu vaziyette bir arada bulunmaz, oğlum gördüğü bir şeyi unutmaz, silahları ve mermilerin muhafaza edildiği maraş sandıklarının üç düğmesi vardır söz konusu üç düğmeye temas edildiği anda sandıklar açılır. Çocuğum sürekli bilgisayar ve cep telefonu ile meşgul olduğu için merak edip kontrol etmek istedim ancak oğlum bana şifreleri vermedi, yani zararlı içeriklerden etkilenebileceğini düşünerek kontrol etmek istemiştim, oğlum cep telefonu ve bilgisayarından oyun oynarken bir taraftan İngilizce konuşurdu ancak ben kendisinin ne konuştuğunu anlamazdım.

Odasına girdiğinde her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, bizde bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik. Olay günü ve olaydan önce bir tartışmamız olmadı, oğlumun dakikası dakikasını tutmazdı, duygu durumu sürekli değişkenlik gösterirdi.

Oğlumun daha öncesinde rehber öğretmeni ile görüşmüştük, oğlum sınavlardan düşük not aldığı zaman agresif hareketler sergilerdi ancak oğlumun öğretmenlerine veya öğrencilere karşı herhangi bir olumsuz hissiyatta bulunduğunu fark etmedim. Hatta zaman zaman okulda zorbalık yapan hor gören arkadaş ya da öğretmen olup olmadığını sordum ancak kendisi bana 'Hayır öyle bir şey yok' derdi. Oğlumun zaten arkadaş çevresi çok kısıtlıydı"

