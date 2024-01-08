İstanbul’a bu gece kar mı yağacak? SAAT KAÇTA! İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

8 Ocak 2024 14:56 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 14:58

İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlıyor? Ocak ayı itibariyle İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlayacak merak ediliyordu. AKOM’dan bir son dakika uyarısı geldi. Bu akşam sıcaklıkların 8-10 derece birden düşeceği bilgisi verildi. Peki, İstanbul’a bu akşam kar yağacak mı? İşte son bilgiler…

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2024?

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşecek.

Bu hafta boyunca görülecek sağanak yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması beklenmektedir.

Son hava tahmin raporlarına göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak 2024’e kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği, 16 Ocak’tan itibaren ise sıcaklıkların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İBB kışa hazırlık çalışmalarını da tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

MGM’nin saatlik hava tahmin raporu şu şekildedir: