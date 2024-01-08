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    İstanbul’a bu gece kar mı yağacak? SAAT KAÇTA! İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul’a ne zaman, saat kaçta kar yağacak? | AKOM’dan yapılan uyarıya göre bu gece sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Soğuk hava ile birlikte kar yağışları da başlıyor. Peki bu gece İstanbul’a kar yağacak mı, İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

    İstanbul’a bu gece kar mı yağacak? SAAT KAÇTA! İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlıyor? Ocak ayı itibariyle İstanbul’a kar yağışı ne zaman başlayacak merak ediliyordu. AKOM’dan bir son dakika uyarısı geldi. Bu akşam sıcaklıkların 8-10 derece birden düşeceği bilgisi verildi. Peki, İstanbul’a bu akşam kar yağacak mı? İşte son bilgiler…

    İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2024?

    Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşecek.

    Bu hafta boyunca görülecek sağanak yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması beklenmektedir.

    İstanbul’a bu gece kar mı yağacak? SAAT KAÇTA! İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Son hava tahmin raporlarına göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak 2024’e kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği, 16 Ocak’tan itibaren ise sıcaklıkların normal seviyelere geleceği tahmin ediliyor.

    AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İBB kışa hazırlık çalışmalarını da tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak.

    İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

    MGM’nin saatlik hava tahmin raporu şu şekildedir:

    İstanbul’a bu gece kar mı yağacak? SAAT KAÇTA! İstanbul’da kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    İstanbulHava DurumuKar
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