İstanbul'da şaşkına çeviren dava! Kadın 'İkizler benim değil' dedi, gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş bir dava yapıldı. İş adamı Feramuz G., Gürcistan’da taşıyıcı annenin doğurduğu ikiz bebeklerini bir dönem sevgilisi olan Yonca K.'nın üzerine kaydettirdi. Olayı öğrenen kadın linç edilme korkusu ile soluğu mahkemede aldı. Gerçek ortaya çıktı, işte haberin detayları...

İstanbul'da yaşayan Yonca K.isimli kadın bir dönem iş adamı Feramuz G. ile sevgiliydi, çift daha sonra ayrılmaya karar verdi. Kadının başına gelenler duyanları şakına çevirdi, her şey sonradan ortaya çıktı.

GÜRCİSTAN'DA TAŞIYICI ANNEDEN İKİZLERİ OLDU

Milliyet'te yer alan habere göre; Feramuz G., Türkiye’de kanunen yasak olan taşıyıcı annelik için Gürcistan’da bir kadın ile anlaştı. Bu yolla ikiz çocuk sahibi olan iş adamı, bebeklerin annesi olarak sevgilisi Yonca K.’yi düşündü.

ZORLA BELGE İMZALATTI!

İddiaya göre Feramuz G., Yonca K.’ye zorla ‘taşıyıcı annelik sözleşmesi’ imzalattı. İkiz çocuklarının annesi olarak sevgilisi Yonca K.’yi yazan Feramuz G., gerçeği yansıtmayan bu doğum belgeleriyle çocukları Türkiye’ye getirdi. Yonca K. çocukların annesi olmadığını ıspat etmek için Feramuz G. ve taşıyıcı anneye dava açtı. Feramuz G. de Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak ikiz çocuklarının annesinin Yonca K. olduğuna ilişkin tanıma yaptı.

LİNÇ EDİLME KORKUSU İLE SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yonca K.’nin şikâyeti üzerine, Feramuz G. hakkında ‘çocuğun soybağını değiştirmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Çocuklardan alınan DNA örneğinde, Yonca K.’nin çocukların annesi olmadığı tespit edildi. Yonca K. çocukların nüfusta annesi olarak kendisinin görüldüğünü iddia ederek kimlik bilgilerinin gizlenmesi için mahkemeye başvurdu. Yonca K., durumun ailesi tarafından öğrenilmesi halinde şiddet, linç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve ağır tehdit altında olduğunu ileri sürdü.