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Kolombiya'dan İsrail'e nota! Diplomatik ilişkiler resmen kesildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kolombiya&#039;dan İsrail&#039;e nota! Diplomatik ilişkiler resmen kesildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurdu. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi" ifadeleri yer aldı.

İsrail, 210 gündür Gazze soykırımını sürdürürken, Kolombiya yaşanan katliamlara daha fazla seyirci kalmadı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile diplomatik ilişkilerin resmen kesildiğini açıkladı.

KARAR İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNE İLETİLDİ

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü aracılığıyla diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisine bildirildiği belirtildi.

"PETRO'NUN DURUŞU NETTİR"

Ayrıca açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği bilgisi verildi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, dünkü açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." demişti.

Kolombiya'dan İsrail'e nota! Diplomatik ilişkiler resmen kesildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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