Kolombiya'dan İsrail'e nota! Diplomatik ilişkiler resmen kesildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2024 20:21 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 20:29 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kolombiya, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurdu. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi" ifadeleri yer aldı.