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Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddia! Bodrum'un ünlü mekanında iş insanı Kaya Sabancı'ya Vedat Aşçı'dan yumruklu saldırı

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Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddia! Bodrum&#039;un ünlü mekanında iş insanı Kaya Sabancı&#039;ya Vedat Aşçı&#039;dan yumruklu saldırı

Gündem Haberleri

Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanında yumruklar havada uçuştu. İddialara göre, davetli olmadığı 'Yaza Merhaba' partisine giden iş insanı Kaya Sabancı, çıkan sözlü tartışmanın ardından Vedat Aşçı tarafından yumruklandı. Sabancı ayrıca Aşçı'nın korumaları tarafından da tartaklandı ve mekandan atıldı. Hastaneye kaldırılan Sabancı'nın kafasına ve gözüne darbe aldığı tespit edildi.

Muğla'nın turizm ve eğlence ile bilinen ilçesi Bodrum'da bugün akşam saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre, iş insanı Kaya Sabancı, ünlülerin uğrak yeri olarak bilinen bir mekanda, davetli olmadığı 'Yaza Merhaba' partisine gitti.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Sabancı, partideki Vedat Aşçı'yı görünce "Beni çağırmadın ama bak partiye geldim" dedi.

VEDAT AŞÇI'DAN KAYA SABANCI'YA YUMRUK

İki isim arasında başlayan sözlü tartışmanın ardından Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'yı yumrukladı. Aldığı darbelerle yere düşen Kaya Sabancı, Vedat Aşçı'nın korumaları tarafından tartaklanarak dışarı atıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 21.45 sularında otelin revirinden ambulansa bindirilen Kaya Sabancı daha sonra Bodrum Amerikan Hastanesi'ne götürüldü.

Saat 22.30 civarında Amerikan Hastanesi'ne giriş yapan Kaya Sabancı'nın yapılan ilk kontrollerinin ardından genel durumunun iyi olduğu, kafasına ve gözüne darbe aldığı tespit edildi.

Tedbir amaçlı olarak yatışı yapılan Kaya Sabancı'nın geceyi hastanede doktor kontrolünde geçireceği öğrenildi.

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