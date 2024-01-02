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    MSÜ yaş sınırı var mı? MSÜ en geç kaç yaşında girilir?

    MSÜ sınavına dair araştırmalar 2024 yılına girilmesi ile yoğunlaştı. MSÜ sınavına girmeyi planlayan adaylar, “MSÜ yaş sınırı var mı? MSÜ en geç kaç yaşında girilir?” şeklinde sordukları sorulara cevap arıyor. İşte 2024 MSÜ sınavına dair merak edilen detaylar!

    MSÜ yaş sınırı var mı? MSÜ en geç kaç yaşında girilir?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’dır. MSÜ başvuru işlemleri 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MSÜ sınavına ilk kez girecek olan adaylar, bu sınava dair detaylı bilgiler edinmek istiyor. Peki “MSÜ yaş sınırı var mı, yok mu? MSÜ en geç kaç yaşında girilir?” İşte bu konudaki ayrıntılar…

    MSÜ YAŞ SINIRI VAR MI?

    MSÜ sınavı için belirlenen bazı kriterler vardır. Bunların içinde yaş sınırı da bulunmaktadır. Adayların gün ve aya bakılmaksızın arp Okulları için en fazla 20 yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu) olmak gerekmektedir.

    MSÜ yaş sınırı var mı? MSÜ en geç kaç yaşında girilir?

    2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden alınacak. Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

    2024 MSÜ NE ZAMAN? MSÜ 2024 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2024 MSÜ için başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz 3 Ocak günü ÖSYM tarafından yayımlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren ÖSYM'nin web sitesinden erişebilirler. 2023 MSÜ başvuru ücreti 130 TL şeklindeydi. Başvuru ücreti gibi kılavuzun yayımlanması ile belli olacak.

    Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekmektedir.

    2024 MSÜ’YE KAÇ GÜN KALDI?

    MSÜ’ye başvuru yapacak olan adaylar, 2024 MSÜ’ye kaç gün kaldığını merak ediyor. 2024 MSÜ 3 Mart tarihinde gerçekleştirilecek toplamda da sınava 60 gün kalmıştır.

    MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

    MSÜ adayları, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilirler.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > MSÜ yaş sınırı var mı? MSÜ en geç kaç yaşında girilir?
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