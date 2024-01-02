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    • - Güncelleme Tarihi:

    MSÜ’ye kaç gün kaldı? 2024 MSÜ ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

    MSÜ, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’dır. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına adayların 3 defa girme hakları bulunmaktadır. MSÜ sınavına başvuruda bulunacak adaylar, sınava ne kadar kaldığını, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. MSÜ başvuru işlemleri 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. Peki ““MSÜ’ye kaç gün kaldı? 2024 MSÜ ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?” İşte detaylar!

    MSÜ’ye kaç gün kaldı? 2024 MSÜ ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MSÜ bu sene gerçekleştirilecek sınavın kılavuzu 3 Ocak günü ÖSYM tarafından yayımlanacaktır. Bu haberi alan adaylar, “MSÜ’ye kaç gün kaldı? 2024 MSÜ ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?” şeklindeki sorulara cevap aramaya başladı. İşte 2024 MSÜ hakkında araştırılan ayrıntılar…

    2024 MSÜ’YE KAÇ GÜN KALDI?

    MSÜ’ye başvuru yapacak olan adaylar, 2024 MSÜ’ye kaç gün kaldığını merak ediyor. 2024 MSÜ 3 Mart tarihinde gerçekleştirilecek toplamda da sınava 60 gün kalmıştır.

    2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden alınacak. Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

    MSÜ’ye kaç gün kaldı? 2024 MSÜ ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

    MSÜ 2024 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2024 MSÜ için başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz 3 Ocak günü ÖSYM tarafından yayımlanacaktır. 2023 MSÜ başvuru ücreti 130 TL şeklindeydi. Başvuru ücreti gibi kılavuzun yayımlanması ile belli olacak.

    MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

    MSÜ adayları, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilirler.

    MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ kılavuzunda yer alacak. Adaylar kılavuza 3 Ocak 2024 tarihinden başlayarak ÖSYM'nin web sitesinden erişebilirler. Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekmektedir.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > MSÜ’ye kaç gün kaldı? 2024 MSÜ ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
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