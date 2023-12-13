MUHUANNAD ALOQLAH KİMDİR? İstanbul'da yakalandı, kırmızı bültenle aranıyordu...
Editör: Göktuğ Efil / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Muhuannad Aloqlah kimdir? Kafes-19 operasyonları kapsamında İstanbul'da bir kırmızı bültenle aranan isim daha yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Peki Muhuannad Aloqlah kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Muhuannad Aloqlah biyografisi...
Muhuannad Aloqlah kimdir? Son 1 ay içerisinde kırmızı bültenle aranan suçluluarın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir ismin daha yakalandığı öğrenildi. Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da emniyet birimlerinin özel çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Peki Muhuannad Aloqlah kimdir, nereli ve ne suçu var? İşte Muhuannad Aloqlah hakkında tüm merak edilenlerin cevabı...
MUHUANNAD ALOQLAH KİMDİR?
İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul’da yapılan
“KAFES-19” Operasyonuyla yakalandı
Ali Yerlikaya'dan açıklama:
Milletimizin bilmesini isterim ki;
Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.
Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin
Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız