MUHUANNAD ALOQLAH KİMDİR? İstanbul'da yakalandı, kırmızı bültenle aranıyordu...

Muhuannad Aloqlah kimdir? Son 1 ay içerisinde kırmızı bültenle aranan suçluluarın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir ismin daha yakalandığı öğrenildi. Muhuannad Aloqlah, İstanbul'da emniyet birimlerinin özel çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Peki Muhuannad Aloqlah kimdir, nereli ve ne suçu var? İşte Muhuannad Aloqlah hakkında tüm merak edilenlerin cevabı...

MUHUANNAD ALOQLAH KİMDİR?

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul’da yapılan

“KAFES-19” Operasyonuyla yakalandı

Ali Yerlikaya'dan açıklama:

Milletimizin bilmesini isterim ki;

Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız