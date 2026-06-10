AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli takım için hazırlanan şarkının isminin “Siz hepiniz, biz Türkiye’yiz” olduğunu açıkladı. Çelik, şarkı ile milli takıma selam gönderdiklerini belirterek, yeni şarkıyı Türkiye’ye duyurdu.

AK Parti MYK sonrasında gündeme ilişkin açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dikkat çeken bir duyuru yaptı.

Milli Takım için bir şarkı hazırladıklarını belirten Çelik Milli takım için hazırladığımız şarkı “Milli Takım için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Şarkımızın adı “Siz hepiniz, biz Türkiye’yiz. Şarkı birkaç dakika sonra yayınlanacak. Bu şarkı ile Milli Takımımıza da selamımızı göndermiş olacağız” dedi.

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