ORC'den çarpıcı anket, ikinciliğe düştü! Bugün genel seçim olsa kim kazanacak?

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2024 22:11 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 22:33 - Güncelleme:

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından, en geç 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak genel seçimlere yönelik dikkat çeken bir anket yapıldı. Ankete göre bugün genel seçim olsa, CHP yüzde 32,9 oy, AK Parti ise 31,5 oy alıyor.