ORC'den çarpıcı anket, ikinciliğe düştü! Bugün genel seçim olsa kim kazanacak?
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart yerel seçimlerinin ardından, en geç 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak genel seçimlere yönelik dikkat çeken bir anket yapıldı. Ankete göre bugün genel seçim olsa, CHP yüzde 32,9 oy, AK Parti ise 31,5 oy alıyor.
Türkiye yerel seçim heyecanını geride bıraktı. ORC Araştırma ise 2028'de yapılacak genel seçimlere yönelik son anketini paylaştı. "Bugün seçim olsa, hangi parti lider olacak?" konulu ankette sonuçlar şaşırttı.
11 BİN 600 KİŞİ KATILDI
Araştırma şirketi tarafından 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankete, 11 bin 600 vatandaş katıldı. "Siyasi Durum" araştırmasından çıkan ilginç şaşırtıcı sonuçlar, kamuoyuna açıklandı.
AK PARTİ'YE FARK ATTI
Anketten ilginç sonuçlar çıktı. CHP, AK Parti'nin 1.4 puan önünde yer aldı. CHP'nin oyu yüzde 32,9'a yükselirken, AK Parti'nin oyu yüzde 31,5'e düştü.
Anket sonuçlarında partilerin oyları şu şekilde:
CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)
AK Parti: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)
MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)
DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)
İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)
Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)
Diğer: Yüzde 3,2.
Kaynak: Türkiye Gazetesi