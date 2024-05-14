Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > ORC'den çarpıcı anket, ikinciliğe düştü! Bugün genel seçim olsa kim kazanacak?

ORC'den çarpıcı anket, ikinciliğe düştü! Bugün genel seçim olsa kim kazanacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ORC&#039;den çarpıcı anket, ikinciliğe düştü! Bugün genel seçim olsa kim kazanacak?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, en geç 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak genel seçimlere yönelik dikkat çeken bir anket yapıldı. Ankete göre bugün genel seçim olsa, CHP yüzde 32,9 oy, AK Parti ise 31,5 oy alıyor.

Türkiye yerel seçim heyecanını geride bıraktı. ORC Araştırma ise 2028'de yapılacak genel seçimlere yönelik son anketini paylaştı. "Bugün seçim olsa, hangi parti lider olacak?" konulu ankette sonuçlar şaşırttı.

11 BİN 600 KİŞİ KATILDI

Araştırma şirketi tarafından 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankete, 11 bin 600 vatandaş katıldı. "Siyasi Durum" araştırmasından çıkan ilginç şaşırtıcı sonuçlar, kamuoyuna açıklandı.

AK PARTİ'YE FARK ATTI

Anketten ilginç sonuçlar çıktı. CHP, AK Parti'nin 1.4 puan önünde yer aldı. CHP'nin oyu yüzde 32,9'a yükselirken, AK Parti'nin oyu yüzde 31,5'e düştü.

Anket sonuçlarında partilerin oyları şu şekilde:

CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)

AK Parti: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)

MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)

DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)

İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)

Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)

Diğer: Yüzde 3,2.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bingöl'de korkutan sesler büyük bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi - GündemKorkutan sesler büyük bir depremin habercisi mi?AK Parti'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrik - GündemAK Parti'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrikGezi Parkı davasında çarpıcı gelişme! Kavala talep etti, mahkeme heyeti değişti - GündemKavala talep etti, heyet hakkında karar verildiMeteoroloji son dakika alarm, o iller dikkat! Bu akşamdan itibaren etkili olacak - GündemMeteoroloji son dakika alarm! Bu akşamdan itibaren başlıyorTeleferik faciasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi - GündemHesap vakti belli oldu!Eski karısını öldüren kişi intihar etti - GündemEski karısını öldürüp intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...